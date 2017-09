El spot de Desigual, con el que podrás ver exactamente en qué consiste esto del popping, cuenta con la canción Aventura de Mavi Phoenix como himno. Una canción que llena de buen rollo y nos anima a ser nosotros mismos.

Tanto como los Exotic Jeans de Desigual que se ciñen perfectamente al cuerpo permitiendo la libertad de movimientos que buscaría cualquier experta en baile.

Si quieres aprender a bailar popping, Lia Kim está encantada de enseñarte:

Conoce a Lia Kim, la reina del baile que lo parte en Corea del Sur.

La nueva colección para los meses de frío de la marca catalana está llena de detalles que harán caer rendidos ante ella a los amantes de la moda y las tendencias más especiales.

Be yourself! Be exotic!