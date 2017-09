Vacaciones de septiembre, vacaciones inteligentes

Ha llegado septiembre y mientras algunos tratan de sobrevivir a la crisis post vacacional, otros disfrutan del verano. Una decisión que aunque antes costaba entender, ahora cada vez está más de moda.

Descubre con nosotros porque los que veranean en septiembre son más inteligentes que tú, y de paso, aprovecha los mejores descuentos en alojamiento y transporte. Algo que también es bastante inteligente. Aunque no todo el mundo puede escoger, ¡lee y disfruta de un veranito en absoluta tranquilidad!

¿Ahorrador o no ahorrador?

No hace falta tener un máster en economía para entender la ley de la oferta y la demanda, y en el noveno mes del año, la demanda baja. Luego los precios también.

Hay algunos trabajadores, especialmente los del sector servicios, que no puedes elegir en qué momento coger sus vacaciones, pero si tú eres de los que mira el dinero más que la hora, septiembre ofrece buenas gangas.

Fíjate en nuestras ofertas, navega a lo ancho y largo de la red y encuentra tu rinconcito, a un precio que nunca hubieses imaginado.

Y es que entre otras ventajas, sin ir más lejos, puede que ese rinconcito del que hablemos, ya sea visitable tras colgar año tras año el cartel de no hay habitaciones.

Vacaciones en calma

No todo es la pela.

Muchos de nuestros amigos conocen lo duro que es el día a día en la oficina, el taller o el restaurante.

Por eso es momento de relajarse, no como otros años, cuando volvías más cansado de lo que te habías ido.

Veraneando en septiembre, esto suena raro, podrás de una vez por todas descansar. Evitar coincidir con amigos y familiares y tener que estar más actividad social que la Preysler en sus fiestas.

Es el momento de apagar el móvil, olvidar la fotito de Instagram y dejar el Twitter hasta septiembre.

Bueno, hasta octubre.

Adiós a la invasión guiri

No tenemos nada en contra de nuestros compis europeos, sólo faltaba, pero de vez en cuando, tener tu espacio en la playa o el chiringuito es importante.

España está cerca de desbancar a Francia como el país del mundo más visitado y eso se nota en nuestras playas.

Disfrutando tus vacas en septiembre verás como esa playa que tanto te gusta o ese restaurante en el que nunca había sitio, tienen un hueco preparado para ti.

A menos que ellos también veraneen en septiembre claro.

En septiembre, tú eres lo más importante

Es tu turno.

Tus vacaciones y tu merecido descanso.

Dicen que no hay mal que por bien no venga y en este caso, no te haces una idea de lo reconfortante que puede llegar a ser.

Disfrutar de tus rutas en bici sin nadie al lado, recorrer las playas sin balonazos ni niños en la orilla tirando arena, ni señoras que bajan a las 6am a coger sitio. ¡La playa es tuya!

Podrás dedicarte a conocer la gastronomía y cultura local sin esperar colas infinitas o simplemente a descansar.

Ahora tú eres lo más importante y por suerte, sólo tú decides que hacer con tus días de vacaciones.

Eso sí, el trauma post vacacional tiene el mismo efecto en septiembre que en octubre.

¡Felices vacas amigos!