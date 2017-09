Golden Award: Alejandro Sanz

Te podemos contar muchas cosas de Alejandro Sanz y su carrera, y explicar por qué se merece un Golden Award este 2017 (no haría falta tampoco, sobran las palabras), pero... ¿qué mejor que contarlo como lo hizo ayer noche Santi MIllán en la Cena de Nominados?

¿Será él?, ¿"Y si fuera ella? Pero no. El premio es para un tío al que si tú le miras, solo se le ocurre amarte. Un hombre que lo merece como nadie, porque tiene el alma al aire y el corazón partío y porque lleva casi 30 años viviendo deprisa y pisando fuerte. Ay, Amiga mía... no confundamos un premio cualquiera con un Golden Award, porque "No eeees lo miismooo".

Muchas felicidades, ¡maestro!