Nominados en la categoría nacional de LOS40 Music Awards

Ya no falta casi nada para que se celebre la undécima edición de LOS40 Music Awards y las grandes estrellas de la música nacional e internacional ya conocen sus candidaturas. Los nominados son...

Nominados a Mejor Artista o Grupo del Año: David Bisbal, Dani Martín, Leiva, Vanesa Martín y Manuel Carrasco y

Nominados a Mejor Artista o Grupo Revelación del Año: Bombai, Blas Cantó, Taburete, C.Tangana, Bromas Aparte

Nominados a Mejor Grabación del Año: Hijos del Mar de David Bisbal, Munai de Vanesa Martín, David Otero de David Otero, Lo niego todo de Joaquín Sabina, Dr. Charas de Taburete.

Nominados a Mejor Canción del Año: Sólo si es contigo de Bombai y Bebe, La lluvia en los zapatos de Leiva, Yo contigo tu conmigo de Álvaro Soler y Morat, Complicidad de Vanesa Martín, Antes que no de David Bisbal

Nominados a Mejor Videoclip del Año: In your bed de Blas Cantó, La lluvia en los zapatos de Leiva, Mala mujer de C. Tangana, Y ¿si fuera de ella? de Alejandro Sanz, Antes que no de David Bisbal.

Nominados a Mejor Gira del Año: 24k Magic World Tour de Bruno Mars, Divide Tour de Ed Sheeran, Gira Monstruos de Leiva, The Joshua Tree Tour 2017 de U2, Pretty boy dirty boy World Tour de Maluma.