Nominados en la categoría internacional de LOS40 Music Awards

Desde más allá de nuestras fronteras no hemos parado de recibir música que nos ha hecho disfrutar durante todo el año. Estos son los candidatos internacionales a LOS40 Music Awards.

Nominados a Mejor Artista o Grupo del año: Ed Sheeran, Shawn Mendes, Kygo, Bruno Mars, Charlie Puth

Nominados a Mejor Artista o Grupo revelación del año: Rag'n'Bone Man, Kaleo, Julia Michaels, Harry Styles, Bebe Rexha

Nominados a Mejor Grabación del año: Divide de Ed Sheeran, 24k of Magic de Bruno Mars, Evolve de Imagine Dragons, Harry Styles de Harry Styles, Funk wav bounces Vol. 1 de Calvin Harris

Nominados a Mejor Canción del año: Shape of you de Ed Sheeran, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, Rockabye de Clean Bandit, Anne-Marie y Sean Paul, Human de Rag'n'Bone Man, Something just like this de The Chainsmokers y Codplay

Nominados a Mejor Videoclip del año: Chained to the rhythm de Katy Perry y Skip Marley, Shape of you de Ed Sheeran, That's what i like it de Bruno Mars, It ain't me de Kygo y Selena Gomez, Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Nominados a Mejor Artista o Grupo latino del año: J Balvin, Shakira, Maluma, Luis Fonsi, Juanes