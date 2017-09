U2 no es solo rock de estadios. No es tampoco únicamente With or without you, ni One. Bono y The Edge no solo son estrellas mundiales, voces solidarias e imagen de anuncios como los de Apple.

Son iconos, son figuras que pasarán a los anales de la música y el entretenimiento a nivel global: son MÚSICA. Y por eso merecen sin duda un Golden Award muy especial este 2017. ¡Felicidades!