Pablo Alborán confiesa que se iría a una isla desierta con...

Nuestro compañero Karim, el Community Manager de Anda Ya, ha puesto a prueba a los invitados a la Cena de Nominados a LOS40 Music Awards. Y los cantantes no se han cortado a la hora de decir con quién se querrían casar o a quién desterrarían a una isla desierta.

Pablo Alborán, que está en plena promoción de Saturno y No vaya a ser, reconoció que se llevaría a nuestra compañera Cristina Boscá a una isla desierta. Algo que no nos extraña porque su simpatía nos hace los madrugones de lo más amenos diariamente.

Pero no fue el único que se dejó ver por la alfombra azul. Willy Bárcenas, la voz de Taburete, mandó a la isla a El Gallo y nos dejó perplejos al asegurar que no lo conocía, ¡ay Willy! Aunque lo arregló con un posible matrimonio con Ana Mena, algo que nos encantaría porque hacen una bonita pareja.

Otra que no se quiso perder la cena fue Alaska que no se cortó a la hora de decir que tendría una aventura con Leiva y Dani Martín a la vez, y se casaría con Mónica Cruz. Lo que no sabemos es si le molestaría a Blas Cantó...

No te pierdas este vídeo y descubre quién eligió a quién. Seguramente te sorprenderás con algunas de las respuestas de nuestro juego.