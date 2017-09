‘Emmy 2017’: dónde y cuándo ver los premios en directo, nominados...

Este domingo 17 de septiembre, la industria de la televisión se vestirá de largo para la entrega de los Premios Emmy 2017.

Después de un año seriéfilo cargado de estrenos y grandes sorpresas, toca hacer balance y premiar a aquellas ficciones que reúnen todos los requisitos para hacerse con el tan ansiado galardón.

¿Dónde y cuándo ver los Premios Emmy?

Si quieres ver cómo tu serie favorita se lleva todos los premios (o no) y no te importa madrugar, Movistar Series Xtra (Dial 12) y Movistar Estrenos (Dial 31) emitirán en directo la ceremonia de la 69ª edición de los Premios Emmy en la madrugada del 17 al 18 de septiembre a partir de las 02:00 horas.

Esa es la hora fijada para la gala, pero si no quieres perder detalle de la alfombra roja con todos los looks de Hollywood, tanto el canal #0 como Movistar Series Xtra y Movistar Estrenos emitirán un especial previo a la gala que incluirá la alfombra roja oficial, a partir de las 00:30 horas.

Stephen Colbert, azote de Trump, presentará

Los Premios Emmy 2017 estarán presentados por Stephen Colbert, uno de los humoristas más ácidos con Donald Trump ya desde la campaña presidencial, por lo que se espera que la política tenga especial protagonismo en la gala.

Lista de nominados

Mejor drama

Better Call Saul

The Crown

El cuento de la criada

House of cards

Stranger Things

Westworld

This is us

Mejor actriz de drama

Viola Davis por 'Cómo defender a un asesino'

Claire Foy por 'The Crown'

Elisabeth Moss por 'El cuento de la criada'

Keri Russell por 'The Americans'

Evan Rachel Wood por 'Westworld'

Robin Wright por 'House of cards'

Mejor actor de drama

Sterling K. Brown por 'This is us'

Anthony Hopkins por 'Westworld'

Matthew Rhys por 'The Americans'

Liev Schreiber por 'Ray Donovan'

Kevin Spacey por 'House of cards'

Milo Ventimiglia por 'This is us'

Bob Odenkirk por 'Better call Saul'

Mejor comedia

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson por 'Black-ish'

Aziz Ansari por 'Master of none'

Zach Galifianakis por 'Baskets'

Donald Glover por 'Atlanta'

William H. Macy por 'Shameless'

Jeffrey Tambor por 'Transparent'

Mejor actriz de comedia

Pamela Adlon por 'Better Things'

Jane Fonda por 'Grace & Frankie'

Alison Janney por 'Mom'

Ellie Kemper por 'Unbreakable Kimmy Schmidt'

Julia Louis-Dreyfus por 'Veep'

Tracee Elliss Ross por 'Black-ish'

Lily Tomlin por 'Grace & Frankie'

Mejor miniserie

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Night Of

Genius

Mejor actor de miniserie

Riz Ahmed por 'The night of'

Benedict Cumberbatch por 'Sherlock'

Robert De Niro por 'The Wizard of lies'

Ewan McGregor por 'Fargo'

Geoffrey Rush por 'Genius'

John Turturro por 'The night of'

Mejor actriz de miniserie

Carrie Coon por 'Fargo'

Felicity Huffman por 'American Crime'

Nicole Kidman por 'Big Little Lies'

Jessica Lange por 'Feud'

Susan Sarandon por 'Feud'

Reese Witherspoon por 'Big Little Lies'