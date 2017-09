¿Por qué esconde sus ojos Robin Schulz, nuevo número 1 de LOS40?

¿Por qué a tantas estrellas de la EDM les gusta tanto esconderse tras los platos? Daft Punk se ocultan debajo de cascos futuristas, a Alan Walker (¿te acuerdas de su precioso Faded?) llegamos a llamarle "el DJ encapuchado" y Marshmello prefiere taparse tras una caja de cartón. Algo parecido le ocurre a Robin Schulz: al DJ alemán es difícil pillarle sin sus gafas de sol. No sabemos de qué color son sus ojos, pero sí sabemos que su último single, Ok, es el nuevo número 1 de LOS40.

No es la primera vez que pisa el primer puesto de la lista: en octubre de 2014 ya lo logró con Prayer in C, el tema que le dio a conocer, junto a Lilly Wood & the Prick.

Desde entonces, su carrera ha seguido una imparable línea ascendente. Los más grandes quieren colaborar con él: de David Guetta a Akon o Jasmine Thompson, y ahora James Blunt, cuya carrera vuelve a reverdecer, a sus 43 años, gracias a esta colaboración con Schulz.

Doce años han pasado desde el gran pelotazo del cantante inglés con You're beautiful, aquella preciosa balada que fue tres semanas número 1 de LOS40.

El tema que han grabado juntos, Ok, no puede ser más redondo. Ahora bien, ¿por qué no se quita las gafas de sol Robin Schulz?

Lo explicó en esta entrevista: "Es importante llevarlas mientras haces música, para asegurarte de que tienes un look molón".