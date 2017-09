Solange deja al mundo con la boca abierta con su nuevo 'look'

Solange dejó al mundo boquiabierto con su último cambio de look. La cantante de A Seat at the Table deja atrás sus afros y luce ahora trenzas rubias que le llegan más allá de la cintura.

Fue en el concierto que tuvo lugar durante el desfile de Maryan Nassir Zadeh durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Una publicación compartida de Solange (@saintrecords) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 2:24 PDT

La cantante hizo una aparición bastante poco habitual en ella pues tomó la decisión de borrar toda actividad de sus redes sociales tras los enfrentamientos de Charlottensville.

Ahora vuelve y lo hace además en uno de los eventos más elegantes de la Semana de la Moda de Nueva York que se celebró justo hace ahora una semana.