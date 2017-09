Niall Horan, el tercer One Direction en tener disco en solitario

Zayn Malik y Harry Styles ya han presentado sus primeros trabajos en solitario con un éxito similar al que tuvieron en One Direction y Niall Horan, está apunto de seguir sus pasos.

Flicker será el nombre del disco de debut del tercer miembro de la boyband que se lanza en solitario y que verá la luz el próximo 20 de octubre.

Hasta la fecha Niall ha presentado ya dos singles de este elepé, This Town y Slow hands, cuya repercusión en las listas de ventas y recibimiento por parte del público no ha podido ser mejor.

Su nuevo single, Too much to ask, ya se ha estrenado y según Niall "llevo esperando durante años para que lo escuchéis y podáis disfrutarlo".

Niall Horan ha elegido protagonizar la portada del disco con una foto en primer plano que desveló el mismo día que cumplía 24 años.

¡Vaya regalo!