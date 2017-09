Así reaccionó Maluma a Blas Cantó cantando Felices los 4 en la cena de nominados

"Lo hace mejor que yo", llegó a decir Maluma tras escuchar la cover improvisada de Felices los 40 que se marcó Blas Cantó.

Durante la cena de Nominados de Los40 Music Awards Santi Millán retó al cantante de In your bed a que imitara a Maluma, ¡y no pudo resistirse! Blas puso su mejor acento parcero y se arrancó con Felices los 4.

¡No te pierdas el momentazo!

Y recuerda

Los40 Music Awards se celebran el próximo 10 de noviembre en el Wizink Center de Madrid y ¡ya puedes comprar tus entrada! Los beneficios de la venta de entradas irán destinados a la Asociación Adela, dedicada a ayudar a las personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).