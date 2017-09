¿Cómo se transformó Taylor Swift en zombie?

No lo vamos a negar a estas alturas: nos sorprendió muchísimo ver a Taylor Swift saliendo de una tumba como una zombie. Lo reconocemos, no nos lo esperábamos.

La cantante estuvo en boca de todos y, tres semanas después del estreno de su vídeo Look What You Made Me Do, continúa estándolo.

Aunque todos los estilismos del videoclip son dignos de mención, el que más nos llamó la atención, sin lugar a dudas, fue el de muerta. Ya sabéis, por aquella frase que ya se ha pasado a formar parte de la historia del pop :“I’m sorry, the old Taylor can’t come to the pone right now. Why? Oh, Cause She’s dead!” ("Lo siento, la vieja Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo. ¿Por qué? Oh, porque está muerta").

Pero cómo consiguió caracterizarse como un personaje de The Walking Dead. Para todos aquellos curiosos, Tay ha compartido el proceso en su cuenta de Youtube. ¡Échale un vistazo!

Aunque el vídeo dure solo treinta segundos, realmente la artista estuvo horas y horas en maquillaje. El trabajo de los maquilladores es impresionante, ¡Le pintan hasta los dedos de los pies!