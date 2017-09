10 fotos de Taron Egerton, el guapo de Kingsman, que no veremos en su IG

Quizá su nombre no te suene mucho, pero si has visto la película Kingsman o su secuela, su cara no te pasará desapercibida. Es el protagonista. Sí, el chico malo que termina trabajando como un divertido espía inglés.

Se trata de Taron Egerton, el actor británico de 27 años que, aunque sea una de las jóvenes promesas de Hollywood, apenas utiliza las redes sociales como los demás.

Quizá si tuviese Instagram, muchos de sus seguidores sabrían que es un gran cantante o que no para de bromear con sus amigos. ¡Solo tienes que ver este vídeo donde el propio Channing Tatum, su compañero de reparto en la segunda parte de Kingsman, le llena el camerino de mujeres hinchables!

Pero lo que más nos gusta de Taron es que es de lo más divertido. ¿No lo crees? Mira sino este vídeo en el que canta en el coche al ritmo de ABBA. Ay, ¡menudas publicaciones en historias nos regalarías!

No todos los actores de Hollywood tienen cuenta en Instagram, por suerte para nosotros, aunque el actor aún no se la haya abierto, es bastante activo en Twitter. Y es que, mucho antes de que llegase Instagram en nuestras vidas, la red de social de los 140 caracteres se utilizaba para mucho más que informar y escribir, ¡también se compartían constantemente fotos!

Taron nosotros solo te pedimos que, aunque no te abras Instagram, sigas regalándonos momentos así de divertidos en Twitter.