Queda solo un mes para que se celebre el Coca-Cola Music Experience y el cartel no para de crecer. Si Ana Mena, Blas Cantó, Lali Espósito, DNCE o CNCO ya anunciaron que estarían el próximo 21 de octubre, ahora lo han hecho tres nuevas incorporaciones. ¡Y menudos nombres!

Álvaro Soler, Brendan Murray y The Tripletz también estarán en el CCME 2017.

Así lo ha anunciado nuestro compañero Tony Aguilar este sábado en Del 40 al 1, revolucionando el estudio. ¡Y no es para menos!

Álvaro Soler pondrá a bailar a todo el Wizink Center de Madrid, no solo con su éxito de este verano Yo contigo, tú conmigo, también con Sofía o El mismo sol. Sí, aquellas canciones que conquistaron al mundo entero.

Quien tampoco se ha querido perder esta fiesta de la música es Brendan Murray. La joven promesa irlandesa se suma al cartel por segundo año consecutivo.

Porque sí, el año pasado este joven de veinte años y de voz de ruiseñor ya hizo cantar a todo el público del Coca Cola Music Experience.

Otros que tenían que ir sí o sí al concierto son The Tripletz. Porque no hay fiesta que se aprecie donde Sergi Pedrero y Lucas Lorén no estén pinchando. Estamos seguros de que el dúo pondrá a dar botes a todo el Palacio de los deportes de Madrid, así que habrá que llevar calzado cómodo.

Por ahora el cartel, mejor dicho cartelazo, del Coca Cola Music Experience 2017 queda así.