¿Qué hay detrás de la hija de Carlos Vives?

Lucía Vives es igual que todas las chicas de su edad, quitando el hecho de que su padre Carlos Vives es uno de los artistas latinos más conocidos del momento. Bueno, y del acontecimiento de que su salida del armario junto a Lauren Jauregui, una de las integrantes de Fifth Harmony, se convirtiese en noticia.

Pero, mucho más allá de ser “hija” o “exnovia de”, Lucía es una modelo e influencer que se está labrando una carrera en el mundo de la moda. No se trata solo de una cara bonita. ¡Ni mucho menos!

Lucía se describe a sí misma en su cuenta de Instagram como “artista, escritora y activista” y razones no le faltan.

Para ver su trabajo como artista basta con echarle un ojo a su cuenta de Instagram donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Ahí, Vives enseña muchas de las sesiones de fotos que protagoniza y cuyas ideas surgen de su cabeza.

Como activista, Lucía está muy concienciada en la lucha de los derechos LGTBI, acudiendo a manifestaciones y escribiendo post sobre ello en sus redes.

También ha escrito algún corto bastantes vanguardista para su canal de Youtube. ¡Échale un vistazo!

¡Se me olvidaba! A pesar de contar con tan solo 21 años, puede presumir de haber diseñado unos pantalones vaqueros para la marca Seven Seven. Vamos, que Lucía es polifacética.