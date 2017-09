Lady Gaga cancela los conciertos previstos esta semana en Barna y pospone su gira europea

Malas noticias para los fans de Lady Gaga.

La artista no actuará este mes en Barcelona, donde tenía previstos dos conciertos, ni en el resto de ciudades que iba a visitar entre septiembre y octubre con su tour europeo 'Joanne World'.

Lady Gaga iba a actuar los días 21 y 22 de septiembre en Barcelona

La artista ha anunciado que pospone todas sus shows por Europa por cuestiones de salud.

Unos días antes, ya había informado de que padecía fibromialgia y sufría dolores físicos muy severos, por lo que quería tomarse un descanso tras cumplir con sus compromisos más inmediatos.

Sin embargo, no ha esperado tanto. Hace unas horas lo comunicaba a sus fans a través de las redes sociales, con un sentido mensaje y una fotografía en la que parece hacer penitencia.

"Siempre he sido sincera sobre mis problemas de salud física y mental. (...) Cuando esté más fuerte, contaré toda la historia con más detalle", escribe, antes de arremeter contra aquellos que la han acusado de utilizar sus declaraciones sobre sus dolencias "para llamar la atención" o "hacerse la víctima para suspender los conciertos".

"Si me conocierais, sabríais que esto no puede ser menos cierto. Soy una luchadora. Usé la palabra 'sufrir' porque no solo el trauma y el dolor crónico han cambiado mi vida, sino porque me impiden llevar una vida normal"

El dolor crónico me impide llevar una vida normal

"Incluso me apartan de lo que más amo en el mundo: actuar para mis fans. Estoy deseando volver a ir de gira de nuevo pero ahora tengo que estar de médicos y puedo ser fuerte y actuar para vosotros en los próximos 60 años o más. Os amo muchísimo", concluye.

De esta manera, se cancelan los 15 directos que iban a anter lugar en ciudades como Zurich, París, Londres, Milán o Hamburgo.

En Barcelona, a la estadounidense se la esperaba para los días 21 y 22 de septiembre.

¿Nuevas fechas?

La promotora de sus conciertos, Live Nation, ha emitido un comunicado en el que sugiere que los conciertos se retomarán a principios de 2018.

"Lady Gaga sufre un dolor físico severo que no le permite continuar con la gira. Permanece bajo los cuidados de médicos expertos, los cuales recomiendan posponer el tour. Lady Gaga está desolada..."

"La artista planea pasar las próximas 7 semanas trabajando proactivamente con sus médicos para superar esos dolores que todavía afectan a su vida diaria. Para cuando retome la gira, quiere ofrecer a sus fans la mejor versión del show que ha creado para ellos", señala.

También da instrucciones sobre las entradas: "Mientras el tour trabaja en la reprogramación de las fechas europeas, los fans deben conservar sus entradas a la espera de más información sobre devolución o validez de las entradas que facilitaremos tan pronto como sea posible.

Por otra parte, parece que la segunda etapa norteamericana del tour, que es en noviembre, "continuará como estaba previsto".

Tanto la promotora como Lady Gaga han pedido disculpas sobre lo sucedido.