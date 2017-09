La coleta de toda la vida es ‘cool’ y lo hemos visto en los Emmy Awards 2017

Si hay un peinado aparentemente sencillo es la cola de cabello, la coleta clásica que cualquiera es capaz de hacerse en un segundo para llevar el pelo más o menos domado.

Los que piensan que se trata de algo para andar por casa o para el día a día pero, desde luego, nada apropiado para una fiesta y mucho menos para una alfombra roja… ¡Se equivocan!

Nos lo ha demostrado la gala de los Emmy Awards 2017 en la que hemos visto a grandes actrices como Sofía Vergara, Jane Fonda o Shailene Woodley lucirla como si del más complicado peinado se tratara.

La coleta de Grabrielle Union una de las más espectaculares. / GettyImages

Ya puedes respirar tranquila que si en algún momento no te dio tiempo para lucir nada más elaborado, ahora sabes que una coleta no desmereció el look de una ocasión especial.

Las famosas dominan el golpe de coleta que ha adquirido un glamour del que ha carecido en muchas ocasiones.