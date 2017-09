Lencería femenina usada y otras maravillas que hay en las máquinas expendedoras

Estás en la calle, es de noche y se te antoja una pizza. No te preocupes porque si estás en Japón tiene fácil solución, te vas a buscar una máquina expendedora y ¡Chin Pum!

En España, que somos bastante más clásicos, hasta ahora compramos cosas tipo: bollería, chocolatinas, chucherías, refrescos... Bueno, en todos sitios menos en los colegios e institutos porque ahora pretenden cambiar estos productos por comida saludable. Es decir, que poco a poco vaya despareciendo la bollería y entre la fruta en las máquinas de vending.

Nuestro andayero David Boscá nos ha contado todo lo que se puede encontrar en estas máquinas en uno de los países más exóticos del mundo, o donde la gente está más zumbada, Japón. El caso es que allí lo que sí que triunfa es la lencería femenina usada... Sí, sí, lo que ves. Que echas un par de yenes y te salen unas bragas usadas.

Por el momento esa moda aún no ha llegado a España y esperemos que no lo haga... Pero imagínate lo que sería encontrarte con alguien que está echando un euro para llevarse unas braguitas a casa el día que no ha ligado en la discoteca o que sí o yo que sé para qué las quieren. MAGIC.