Sopa y espaguetis galácticos, la comida de la galaxia según Hugo de siete años

Siete años pero con las cosas muy claras. A Hugo le gusta El Valencia, el baloncesto, Pau Gasol, los dibujos y jugar con su hermanito Mario de dos años y medio.

Además, un poco avanzado para su edad sí que está porque nos ha confesado que tiene novia, que empezaron porque él era su tipo y lo mismo le pasaba a ella. Vamos, tan real como la vida misma.

Eso sí, Hugo no quiere irse a la galaxia con Darth Vader porque no sabe qué comen allí y no se fía de los espaguetis y la sopa galáctica.