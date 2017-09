Emmy 2017: ‘The Handmaid's Tale’ y ‘Big Little Lies’ arrasan, con el beso de la noche y una maldición

Los Premios Emmy 2017 estuvieron majestuosamente bien repartidos ensalzando a 'The Handmaid's Tale' y 'Big Little Lies', mientras que las grandes perdedoras fueron 'Feud' y 'Stranger things' que se marcharon con las manos vacías.

La ficción de Hulu se llevó hasta 5 galardones y la miniserie de HBO se alzó con otros 5. Otra de las más premiadas fue 'Black Mirror' gracias a su sorprendente capítulo San Junipero.

Estas fueron las "recién llegadas" a los premios y "triunfadas", pero también estuvo la veterana 'Veep' y su Julia Louis-Dreyfus que siempre ven reconocido su trabajo (y empató con Cloris Leachman como actriz más premiada de los historia, con 6 estatuillas).

Algo que no puede decir Kevin Spacey que, alargó su ya conocida maldición: cinco años nominado y cinco veces que se va de vacío.

Del beso de la noche, a los "Sheldons" juntos

Por su parte, Nicole Kidman se llevó la estatuilla, como también lo hizo Alexander Skarsgard, su compañero de reparto, con el que protagonizó el beso de la noche.

¡Alexander Skarsgard gana el premio a Mejor actor de reparto en una miniserie y le da un beso a Nicole Kidman! #Emmys2017 pic.twitter.com/uGUTDbuQCB — SensaCine (@SensaCine) 18 de septiembre de 2017

Kidman, que saltaba por primera vez en muchos años de la gran a la pequeña pantalla, alzaba su premio en nombre de la lucha contra el maltrato: "Además de ser una serie entretenida 'Big little lies' habla del grave problema de la violencia de género", aseguró.

Otro de los momentazos lo protagonizaron Jim Parsons y Iain Armitage, los actores que encarnan a Sheldon en 'The Big Bang Theory' y al pequeño Sheldon en la nueva serie de CBS.

¡Momentazo de la noche! Sheldon Cooper y el 'Young Sheldon' presentan Mejor guion de serie de comedia #Emmys2017 pic.twitter.com/czaid8JsfN — Estrenos y Cines (@estrenosycines) 18 de septiembre de 2017

Para finalizar, el siempre alabado In Memoriam de la gala fue interpretado por Christopher Jackson.

LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES

Mejor serie dramática

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale - GANADORA

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld





Mejor serie de comedia

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep - GANADORA





Mejor miniserie

Fargo

Big Little Lies - GANADORA

Feud

Genius

The Night Of





Mejor actor protagonista de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)- GANADOR

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Kevin Spacey (House of Cards)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Liev Schreiber (Ray Donovan)





Mejor actriz protagonista de drama

Viola Davis (Cómo defender a un asesino)

Claire Foy (The Crow)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) - GANADORA

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Robin Wright (House of Cards)





Mejor actor de reparto de drama

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

David Harbour (Stranger Things)

Michael Kelly (House of Cards)

John Lithgow (The Crown) - GANADOR

Mandy Patinkin (Homeland)

Jeffrey Wright (Westworld)





Mejor actriz de reparto de drama

Uzo Aduba (Orange Is the New Black)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Ann Dowd (The Handmaid's Tale) - GANADORA

Chrissy Metz (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld)

Samira Wiley (The Handmaid's Tale)





Mejor actor protagonista de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifianakis (Basket)

Donald Glover (Atlanta) - GANADOR

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)





Mejor actriz protagonista de comedia

Pamela Adlon (Better Things)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Alison Janney (Mom)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Julia Louis-Dreyfus (Veep) - GANADORA

Tracee E. Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)





Mejor actor de reparto de comedia

Louie Anderson (Baskets)

Alec Baldwin (Saturday Night Live) - GANADOR

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Ty Burrell (Modern Family)

Tony Hale (Veep)

Matt Walsh (Veep)





Mejor actriz de reparto de comedia

Vanessa Bayer (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)

Kathryn Hahn (Transparent)

Kate McKinnon (Saturday Night Live) - GANADORA

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Judith Light (Transparent)





Mejor actor protagonista de miniserie o tv movie

Benedict Cumberbatch (Sherlock)

Robert de Niro (The Wizard of Lies)

Riz Ahmed (The Night Of) - GANADOR

Ewan McGregor (Fargo)

Geoffrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)





Mejor actriz protagonista de miniserie o tv movie

Carrie Coon (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Nicole Kidman (Big Little Lies) - GANADORA

Jessica Lange (Feud)

Susan Sarandon (Feud)

Reese Wintherspoon (Big Little Lies)





Mejor actor de reparto de miniserie o tv movie

Bill Camp (The Night Of)

Alfred Molina (Feud)

Alexander Skarsgard (Big Little Lies) - GANADOR

David Thewlis (Fargo)

Stanley Tucci (Feud)

Michael Kenneth Williams (The Night Of)





Mejor actriz de reparto de miniserie o tv movie

Judy Davis (Feud)

Laura Dern (Big Little Lies) - GANADORA

Jackie Hoffman (Feud)

Regina King (American Crime)

Michelle Pfeiffer (The Wizard of Lies)

Shailene Woodley (Big Little Lies)





Mejor tv movie

San Junípero, de Black Mirror - GANADORA

The Immortal Life of Henrietta Lacks

Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love

Sherlock: The Lying Detective

Wizard of Lies





Dirección de comedia

Donald Glover, por Atlanta - GANADOR

Jamie Babbit, por Silicon Valley

Mike Judge, por Silicon Valley

Morgan Sackett, por Veep

David Mandel, por Veep

Dale Stern, por Veep





Dirección de drama

Vince Gilligan, por Better Call Saul

Stephen Daldry, por The Crown

Reed Morano, por The Handmaid's Tale

Kate Dennis, por The Handmaid's Tale - GANADORA

Lesli Linka Glatter, por Homeland

Los hermanos Duffer, por Stranger Things





Dirección de miniserie o tv movie

Jean-Marc Valée, por Big Little Lies - GANADOR

Noah Hawley, por Fargo

Ryan Murphy, por FEUD

Ron Howard, por Genius

James Marsh, por The Night Of

Steven Zaillian, por The Night Of





Dirección de programa de variedades

Derek Waters y Jeremy Konner, por Drunk History

Andy Fisher, por Jimmy Kimmel Live

Paul Pennolino, por Last Week Tonight Withe John Oliver

Jim Hoskinson, por The Late Show Withe Stephen Colbert

Don Roy King, por Saturday Night Live - GANADOR





Mejor programa de sketches

Billy On the Street

Documentary Now!

Drunk History

Portlandia

Saturday Night Live - GANADORA

Tracey Ullman's Show





Mejor guion de drama

Joen Fields y Joe Weisberg, por The Americans

Gordon Smith, por Better Call Saul

Peter Morgan, por The Crown

Bruce Miller, por The Handmaid's Tale - GANADOR

Los hermanos Duffer, por Stranger Things

Lisa Joy y Jonathan Nolan por Westworld





Mejor guion de comedia

Donald Glover, por Atlanta

Stephen Glover, por Atlanta

Aziz Ansari y Lena Waithe, por Master of None - GANADORES

Alec Berg, por Silicon Valley

Billy Kimball, por Veep

David Mandel, por Veep





Mejor guion de miniserie o tv movie

David E. Kelley, por Big Little Lies

Charlie Brooker, por Black Mirror - GANADOR

Noah Hawley, por Fargo

Ryan Murphy, por FEUD

Jaffe Cohen, Michael Zam y Ryan Murphy por FEUD

Richar Price y Steven Zaillian, por The Night Of





Mejor guion de programa de variedades

Full Frontal With Samantha Bee

Last Week Tonight with John Oliver - GANADOR

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbertdire

Saturday Night Live