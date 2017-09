Ya se ha convertido en una tradición que alrededor de la fecha de San Valentín se estrene alguna entrega de la saga Cincuenta Sombras y en 2018 recibiremos la última. Afortunadamente este año también se estrena otra historia de amor por esas fechas y al menos no resulta tan predecible como la de Ana y Christian.

Se trata de Call me by your name, la nueva película de Luca Guadagnino quien es el responsable de las inmensas Io sono l'amore y Cegados por el sol.

La película es una historia arriesgada y poco ortodoxa sobre el primer enamoramiento y el despertar sexual de Elio (Timothee Chamalet) un chaval de 17 años que descubrirá el amor en unas vacaciones en Italia junto a sus padres.

Un amor que llegará al conocer a Oliver (Armie Hammer) un investigador compañero de trabajo de su padre.

Call me by your name es la película romántica que necesitamos.

Call me by your name promete no dejar a nadie indiferente como todas las películas de la filmografía de Guadagnino y se estrena en España el 16 de febrero.