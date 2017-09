Así suena lo nuevo de Niall Horan, ‘Too much to ask’: un tema para morir de amor

Niall Horan trae novedades.

Tras lanzar con gran éxito dos primeros singles en solitario —el precioso The town y el sensual Slow Hands—, el excomponente de One Direction acaba de lanzar una nueva canción que promete encandilar a sus fans más románticos y a corazones desesperados por las vueltas del amor.

El británico echa mano de sentimiento y desamor para su tercer single, una balada clásica de pop titulada Too much to ask (Demasiado para preguntar). Y suena así:

La canción ha sido compuesta por el artista y uno de sus colaboradores habituales, Jamie Scott. Además ha sido producida por Greg Kurstin, que también trabajó en The Town.

En esta ocasión, la letra habla de desamor, búsqueda, espera y una confesión: el protagonista sigue enamorado de ella y la añora.

"Mi nuevo single es uno de mis favoritos del álbum (...). Es una canción muy especial para mí y espero que os guste", ha escrito el cantante en las redes.

Además del nuevo single, Niall anunciaba hace unos días el título del que será su álbum debut, Flickr, y su fecha de lanzamiento: 20 de octubre.

De esta manera, Niall Horan se convertirá en el tercer one directioner en tener su propio disco, después de que lo hicieran Zayn Malik y Harry Styles.

Buena recepción

Hasta ahora, Niall ha conseguido la certificación platino con dos primeros singles en países como EE UU, Canadá, Nueva Zelanda y Holanda.

Slow Hands fue directo al número 1 en 44 países y fue declarado "una de las mejores canciones de 2017 hasta hoy" por Billboard.

Actualmente acumula más de 820 millones de streams y el lyric video tiene más de 65 millones de reproducciones.

Asimismo, Horan ha sido premiado en numerosas ocasiones: People’s Choice Awards,Teen Choice, Radio Disney Music e iHeartRadio MMVA awards.