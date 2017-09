Think about that [2017]

Jessie J ya tiene listo su nuevo álbum de estudio, R.O.S.E., que presenta con Think about that como primer single. Hasta 2018 no podremos escuchar este nuevo proyecto de la británica que estuvo a punto de dejar la música pero que ha renacido de las cenizas gracias a Realisations, Obsessions, Sex, Empowerment. ¡Dale al play!