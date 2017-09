Barcelona Games World acogerá las principales competiciones de videojuegos

La segunda edición de Barcelona Games World, el salón sobre videojuegos organizado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y Fira de Barcelona del que LOS40 es media partner, contará con las principales competiciones nacionales de eSports como la League of Legends, las finales de los PlayStation Plus Challenges, un Master Event de Tekken World o la final de campeonato nacional Mario Kart 8 Deluxe.

Torneos Barcelona Games World

Los torneos, donde jugarán tanto equipos aficionados como equipos profesionales, se celebrarán en las 3 arenas de los Palacios 1 y 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Las competiciones de videojuegos serán, junto a las novedades de las marcas, los grandes protagonistas del BGW.

El salón acogerá la primera jornada de la Superliga Orange de League of Legends organizada por la LVP, la máxima competición en España del popular juego de Riot Games.

La LVP también organizará en BGW la primera Copa de Call of Duty, una competición que ha empezado en agosto las rondas previas y donde los cuatro mejores equipos pelearán por ser los mejores de España en uno de los first-person shooters más populares, y la SuperLiga de Clash Royale, el videojuego para plataformas mobile con el que Supercell ha conseguido más de 100 millones de jugadores.

PlayStation League, la plataforma de competición oficial de PS4, llevará a cabo durante el evento las finales de los PlayStation Plus Challenges en la que conoceremos el campeón de España de esta popular plataforma de Sony.

Igualmente, se celebrarán durante el mismo diversos torneos "open" para dar a los asistentes la posibilidad de clasificarse y competir contra los mejores jugadores en los títulos más populares de los eSports.

Bandai Namco celebrará el Master Event del Tekken World Tour, el campeonato internacional más importante para jugadores profesionales de Tekken 7 con 10.000 $ en premios. Contará con una arena con 32 puestos de juego para las fases previas que culminará con una gran final en el escenario principal.

Nintendo organizará, entre muchas otras actividades de juego social y competitivo, la final del campeonato nacional de Mario Kart 8 Deluxe en la que participarán los cuatro ganadores de la fase previa en marcha desde junio, y ocho contendientes más que se clasificarán compitiendo cara a cara en las jornadas previas de la feria.

Por otro lado, GAME eSports traerá a las arenas del Palacio 1 de BGW las competiciones de títulos como Tekken 7, Project Cars 2, Marvel vs Capcom: Infinite, Injustice 2, Dirt 4, F1 2017 y Forza Horizon 3.

eSports en España y en el mundo

Según un reciente estudio elaborado conjuntamente por la española Play the Game y la consultora Newzoo, en España hay 3,9 millones de consumidores regulares de eSports, una cifra que se prevé que alcance los 7 millones en 2020.

Respecto a los ingresos, en 2016 los eSports generaron en España 4,5 millones de euros y se prevé que la cifra aumente un 60% a lo largo de este año, alcanzando los 7,5 millones y los 24 millones en 2020. El negocio de los eSports moverá a nivel global cerca de 700 millones de dólares durante este 2017, un 41,3% más que en 2016.

El perfil de seguidor de eSports en España es de un hombre de 29 años con unos ingresos y educación superior a la media. Del total el 79% son hombres y el 21% mujeres.

En 2016 había aproximadamente 14.400 jugadores de eSports activos en el mundo, lo que significó un incremento de alrededor de 1.200 personas con respecto al número registrado el año anterior.

LOS40 también juegan en BGW

Barcelona Games World contará además con un espacio dedicado a la música, la tecnología y el ocio interactivo.

Vols guanyar 2 entrades x @BCNGamesWorld , evian's la teva nota de veu i explican's , que es el pitjor que t'ha passat jugant a un videojoc! pic.twitter.com/7oXZWceG7k — LOS40 Catalunya (@Los40Catalunya) 15 de septiembre de 2017

LOS40 Gaming Days, organizado por LOS40 presentará en el Palacio 5 un espacio de juego y baile con videojuegos muy relacionados con la música y el baile como Just Dance, Pump It Up, Guitar Hero, Rock Band, Dj Hero y Let's Sing, entre otros, así como actividades relacionadas con drones y realidad virtual.