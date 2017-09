El asombroso hito que solo han logrado Pablo Alborán y Ed Sheeran este año

Hacer doblete en la lista es difícil, pero ocurre con relativa frecuencia. David Guetta, Justin Bieber o Big Sean son artistas que ahora mismo tienen dos canciones en el chart de LOS40. Ahora bien, que esas dos canciones entren a la vez es un hito que ocurre muy rara vez.

La anterior había sido el pasado enero, cuando Ed Sheeran logró entrar con sus dos singles simultáneos (Shape of you y Castle on the hill). Nueve meses después, Pablo Alborán ha repetido la increíble hazaña con No vaya a ser (entrada más fuerte, al #18) y Saturno (#22).

Por cierto, Ed Sheeran tardó exactamente tres semanas en alcanzar el número uno con Shape of you: ¿seguirá Alborán sus pasos con alguna de sus nuevas canciones?

Al margen del éxito del malagueño, Taylor Swift, Blas Cantó, Luis Fonsi y Robin Schulz también fueron protagonistas de la última lista. Tony Aguilar te cuenta por qué en el vídeo que encabeza estas líneas.