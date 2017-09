Estas 14 parejas de amigas famosas tuvieron el mismo novio

Ponte en la situación. Rompes con tu novio y poco después, tu amiga empieza a salir con él. ¿Cómo te lo tomarías?

Las reacciones son muy variadas aunque en el mundo celebritero, lo que suele pasar es que se mantenga la amistad. Están acostumbrados a estos bailes de parejas y saben sobrellevarlo.

Buena prueba son estas 14 parejas de amigas que comparten un mismo ex (en algunos casos todavía no son ex) y aun así mantienen intacta su amistad aunque con el paso del tiempo lo hagan desde la distancia que marca el día a día.

Selena Gomez y Taylor Swift siguen siendo las mejores amigas por siempre y eso que ambas salieron con Taylor Lautner.

De hecho es que Taylor tiene un squad tan numeroso que es difícil que no pasen estas cosas.

También las amigas en la ficción y en la realidad, Jennifer Aniston y Courteney Cox también saben lo que es salir con el mismo chico.