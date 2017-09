Juan Betancourt: “La gente me prejuzga por ser guapo”

Modelo, influencer, guapo a rabiar y ahora también concursante de MasterChef Celebrity. Juan Betancourt se estrena este martes en las cocinas del talent culinario más VIP de la televisión para mostrar su valía como chef.

Después de triunfar sobre las pasarelas, Betancourt está decidido a demostrar que, además de un físico, también puede labrarse una carrera como actor y de paso postularse como el segundo MasterChef Celebrity de España.

¿Dijiste sí a 'Masterchef Celebrity' nada más recibir la oferta?

Me lo pensé porque era un programa que me daba respeto, pero me decidí porque no lo había visto nunca. Iba sin prejuicios y precisamente fue eso lo que les gustó a cadena y productora.

¿Te arrepentiste en algún momento de entrar al concurso?

No me arrepiento porque ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Es duro y muy sacrificado, pero es muy bonito. Es una montaña de sentimientos.

‘MasterChef Celebrity’ es una montaña de sentimientos

¿Sabías de cocina o te preparaste solo para 'MasterChef'?

Daba clases dos o tres veces por semana, además de las lecciones que da el programa online.

¿Has estado cómodo con el componente reality que tiene el programa?

Me he sentido cómodo porque estoy rodeado de artistas geniales. En todo momento, hasta en las situaciones más difíciles, nos reíamos.

¿Qué concursante te ha sorprendido más?

Al principio no conocía a nadie, pero después hice migas con todos. 'MasterChef' es un programa limpio, sin críticas y sin malos rollos.

'MasterChef' es un escaparate brutal para darte a conocer en España.



El programa me va a traer más fama, pero no deja de ser un reto más. Me he metido en televisión porque me gusta superarme.

¿Te apetece hacer más cosas en televisión?

Quiero seguir dedicándome a la moda, pero también me gusta mucho el cine. Al final tiraré más por la gran pantalla, pero tampoco le digo no a una serie de televisión.

Jon Kortajarena, Andrés Velencoso y ahora tú. ¿El objetivo de un modelo es ser actor?

Aunque la gente no lo crea es algo natural. A día de hoy, buscan actores que atraigan público. Es normal que a la gente que le va bien como modelo dé el salto al cine y la televisión. Eso sí, te tiene que gustar y tienes que hacerlo bien.

¿Alguna vez ser guapo ha sido una desventaja?

Claro. Hay muchos prejuicios. La gente no me conoce y ya me prejuzga por ser guapo.