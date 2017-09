“A pesar de ser feminista, me ducho por las mañanas”

Carme Chaparro, la presentadora de los informativos de Cuatro, es una aliada del feminismo y, a través de sus redes sociales, comparte muchos mensajes que ayudan a concienciar sobre la importancia de la igualdad. Sin embargo, ha recibido una crítica por salir maquillada en la foto de promoción de su nuevo libro: ''No soy un monstruo''. Y tú te preguntarás... ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?

Pues absolutamente nada, pero eso no lo tiene tan claro el usuario de Twitter que le ha escrito: ''Soy superfeminista, y para publicitar mi novela utilizo mi cara supermaquillada en una foto superretocada, en un cartel de 2 metros''.

Por favor, que alguien venga y le explique a esta persona que está mezclando la velocidad con el tocino... Nosotros, para evitar líos, hemos llamado a la protagonista de la historia y nos ha contado lo que piensa de esto.

La periodista ha dejado claro que: ''ducharse por la mañana, depilarse el entrecejo o ponerse un pantalón que te siente bien no tiene nada que ver con ser feminista''.

El feminismo es luchar por la igualdad entre hombre y mujer y los hombres tienen que ser nuestros aliados. Carme Chaparro

La periodista ha querido cerrar la polémica con un mensaje muy importante. ''Chicas no os dejéis controlar por los chicos. No está bien que os miren el móvil. No os vistáis como ellos os digan''.