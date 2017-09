¿Se han separado Shakira y Piqué?

No corren buenos tiempos para Shakira y Piqué, al menos con la prensa. De nuevo los medios de comunicación ponen en el punto de mira a la pareja, esta vez por una supuesta ruptura.

El pasado fin de semana Socialité, el programa de corazón de los sábados y domingos de Telecinco, daba una exclusiva que los situaría al borde del divorcio.

Pero, ¿qué datos manejan para dar esta información?

Hemos hablado con una periodista de La Fábrica de la Tele, productora del formato Socialité y nos ha desvelado por qué suscitan tantos rumores.

Giovanna González, redactora del programa, es la responsable de la noticia que se dio el pasado domingo y ha respondido a nuestras preguntas acerca de este tema.

La periodista asegura estar investigando a los dos protagonistas desde hace varios meses y ha encontrado varias pruebas que indican que podría haber un distanciamiento.

Nuestra fuente nos revela que, desde la boda de Messi, Shakira no ha vuelto a publicar ninguna foto de ambos y hay que remitirse al 17 de marzo para ver alguna subida por Piqué. Sin embargo, el fin de semana el futbolista subió una storie de toda la familia, aunque aquí ve otro dato relevante. "¿Esa misma foto por qué no la subió a stories, que caduca a las 24 horas, y no a su perfil?", se pregunta Giovanna.

Normalmente, ellos suben bastantes fotos juntos y llevan tiempo sin hacerlo, es algo bastante extraño.

Pero el dato más importante llega desde el campo de fútbol. "Él normalmente saca los dos deditos de las dos manos para festejar un gol. Esta vez sacó solo una 'V' y en la otra hizo una peineta. ¿Qué hacía ahí esa peineta?", se cuestiona la experta.

Hay otro punto importante en esta historia

Maluma es nos hace sospechar algo, aunque nada es lo que parece. Señalan desde Socialité que el pasado lunes Shakira se dejó ver en el concierto del colombiano en Barcelona, ¿pero dónde estaba Piqué?

Hay imágenes de Shakira y Maluma juntos y en ninguna aparece su marido.

Sabemos que también estaba Messi esa noche, ¿por qué no fue Gerard?

Nosotros desconocemos si la pareja estará distanciada o no, pero es verdad que antes se dejaban ver mucho más que ahora. Aunque, y como también reconocen en Socialité, todo esto puede deberse a que la colombiana está en plena gira con LOS40.

Esperemos que sean solo rumores y que la artista siga tan 'enamorada' como siempre.