Cut to the feeling es la nueva creación de la cantante Carly Rae Jepsen que conquistó el éxito mundial con Call me maybe.

Se trata de un tema que, en principio, estaba previsto que formara parte de su EP E.MO.TION: Side B. Sin embargo, hubo un cambio de planes y fue utilizado para la película Leap! (Ballerina), donde Carly presta su voz al personaje de Odette.

