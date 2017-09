Lo que han hecho a Lara Croft en este póster de Tomb Raider no tiene nombre

Llevamos meses (por no decir años) esperando el reboot en el cine de la saga Tomb Raider (que tan buen gusto nos dejó cuando la protagonizaba Angelina Jolie) y que se estrenará en 2018.

Todo fue genial en los videojuegos gracias al bestial trabajo de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix pero lo del cine ya es harina de otro costal.

Los productores empezaron con buen pie con la elección de Alicia Vikander como la nueva Lara Croft pero tras presentar las primeras imágenes de la heroína, han tenido el primer patinazo... ¡Mira la imagen!

¿No hay nada que te resulte extraño?

Pues lo mismo que has visto tú lo han visto millones de personas en todo el mundo: ¿Qué diablos le han hecho en el cuello a Lara Croft?

El primer póster de la película tiene el uso más burdo del photoshop que hemos visto en los últimos tiempos y, claro, la gente no ha tardado en cachondearse en las redes sociales...

Somebody pointed out the weird photoshop neck in the Tomb Raider poster and now all I see is: pic.twitter.com/cKYID6dnR9 — Knarf Black 📼 (@knarfblack) 18 de septiembre de 2017

Don't know what everyone's complaining about, Alicia Vikander's neck looks totally fine in that Tomb Raider poster. pic.twitter.com/rsaajJChw3 — Stephen Watson (@WatsonTheScot) 18 de septiembre de 2017

Love the new Tomb Raider poster. Alicia Vikander's neck is so natural. #tombraider pic.twitter.com/r7Eg2NmDWe — Jörg Tittel (@newjorg) 18 de septiembre de 2017