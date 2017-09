Amatria suena cálido y tropical en el videoclip de “Encaja”

El recorrido vital de un músico le lleva a atravesar por distintas etapas, inspiraciones, motivaciones y sonidos. Justo en eso pienso ahora que tengo que presentarte el videoclip de “Encaja”, la nueva canción de Amatria.

A Joni Antequera le conocimos hace cinco años, y en todo ese tiempo de trayectoria -y tres discos de por medio- le ha dado tiempo para madurar su acercamiento al pop desde la electrónica. Tras el gran boom festivalero que supuso su anterior trabajo (Amatria, 2015), consagrado gracias a la explosión festiva provocada por canciones como “Chinches” o “El Golpe”, Amatria vuelve a la carga para seguir experimentando a la vez que nos divierte con su música.

“Encaja” es una nueva vuelta de tuerca en el sonido del artista, muy alejada del hit electropop al que nos tenía acostumbrado Joni. En esta ocasión, hablamos de un ritmazo muy marcado por la guitarra acústica más pícara y la percusión más cálida del otoño.

El propio artista nos explica de qué habla “Encaja”: “A veces, en ciertos momentos me dan lo que yo llamo ataques de armonía. Puede ser tomando un café o mirando a la gente en la calle, no tienen por qué ser eventos especiales o con carga emotiva obvia, de hecho pasa cuando menos te lo esperas. En estos "ataques" tengo la sensación intensa y la convicción profunda de que todo encaja: Cada sonido, cada color, cada cosa buena y cada cosa mala... Abrazo todo lo que ocurre a mi alrededor y me invade una paz absoluta. Creo que la felicidad tiene que ser algo así. Luego todo para y vuelvo a preocuparme de tonterías como mi aspecto o el subgrave de un tema... ¡pero que me quiten lo bailao!”.

Que no haya sustos, el Amatria zapatillero que revoluciona festivales también sigue vivo, tal y como comprobamos hace unas semanas cuando se publicó “Animal”, el primer adelanto del próximo trabajo de Amatria.

Algarabía será el título de ese cuarto disco de Amatria, que se publicará el 20 de octubre. Se trata del primer lanzamiento que el artista autoedita a través de su propio sello, Vanana Records. La salida del álbum además marca el inicio de una gira que se extenderá más allá del verano del año que viene.