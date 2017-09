Flipa con lo rentable que resulta la asociación de Selena Gomez con Puma

Selena Gomez es el último fichaje de Puma. Su potente imagen y toda la influencia que tiene en redes ya está al servicio de la marca deportiva.

“Puma ha cambiado el juego cuando se trata de mezclar ropa atlética con moda”, aseguró la cantante, “es increíble ver esta influencia en el estilo y la cultura, me emociona ser parte de eso. Espero que podamos crear algo especial, juntos. Ya tenemos algunos proyectos geniales en camino”.

Pero si a Puma le resulta muy rentable tener a Selena en sus filas por el gran poder mediático que tiene, para ella no lo es menos. Hay fuentes que dicen que esa asociación le reportará casi 25 millones de euros en dos años. Vamos, lo que muchos no ganamos ni en varias vidas.

En pareja

Lo que no sabemos es si Selena se implicará en los diseños mano a mano con su chico, The Weeknd, que también tiene contrato con Puma.

Sus gustos son muy similares y la cantante ya ha confesado que comparten armario por lo que no es difícil verla vestir alguna de las prendas de su chico.

“A veces nos da por hacer una lluvia de ideas sobre cómo llevar esto y lo otro. En ocasiones, me he puesto una sudadera o un chándal suyo y lo he combinado con mis zapatos”, explicó en una entrevista con Vogue.

También confesó que ella cada vez apuesta más por la comodidad que por otro tipo de cosas. “Lo importante es sentirte a gusto y segura de ti misa con aquello que elijas”, recalca.

Officially a part of the fam @puma #pumapartner Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 10:00 PDT

“A veces me apetece ponerme un vestido muy coqueto para salir por la noche o ir al cine y otras veces, no. Creo que no vale la pena estresarse demasiado por la imagen exterior que proyectas, al menos no creo que sea justo sentirse mal por ello”, confesó.

No son los únicos

Parece que Puma tiene claro quiénes son los jóvenes que mueven el mundo y pone la diana en ellos. Además de Selena y The Weeknd puede presumir de haber contado en sus filas con otros como, Kylie Jenner, Big Sean o Cara Delevingne que ha lanzado una colección de cordones con mensajes de empoderamiento con los que pretende recaudar fondos para ayudar a los refugiados a través de ACNUR.

Otra de las más destacadas es Rihanna que ha podido comprobar cómo cada vez que lanzan una colección conjunta acaba agotándose en las tiendas.