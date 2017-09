Esto es lo que pasa cuando dos famosísimos músicos salen a cantar a la calle

Sí, Liam Payne y Zedd ya habían publicado un vídeo de Get Low, el tema que presentaron hace unos meses y que se convertía en el segundo single del ex One Direction.

En aquel momento ya llegó acompañado de un vídeo en el que veíamos múltiples imágenes de la pareja en lugares paradisíacos viviendo toda una aventura que dejaba claro que su objetivo era divertirse.

Pero si aquel primer vídeo tenía una gran producción detrás, ahora han publicado una nueva versión mucho más low cost y aparentemente improvisada.

La idea era salir a las calles de Londres con un teclado portátil y un micrófono y sorprender a la gente que pasaba por su lado.

Los londinenses y turistas que andaban por lugares tan emblemáticos como Covent Garden, Oxford Street o Trafalgar Square se encontraron por sorpresa con los dos músicos que desplegaron todo su buen rollo en la calle junto a un grupo de bailarines.

Obviamente la gente sacó sus móviles para inmortalizar el momento y, poco a poco, se fueron dejando llevar por la música para acabar bailando con el curioso grupo.