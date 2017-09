Cuando un desnudo de Miley Cyrus es, de verdad, arte

Hace aproximadamente un mes conocíamos cómo iba a ser la portada del nuevo libro del fotógrafo David LaChapelle, amante de los retratos sofisticados, excéntricos y estelares.

En ella, aparecía una Miley Cyrus sideral y azucarada, desnuda y con alas.

Ahora hemos conocido, gracias al perfil de Instagram de uno de sus fans, la que sería la fotografía previa a quel posado y que, seguramente, también integrará la obra de LaChapelle, que saldrá el 1 de diciembre y llevará por título Lost and found (Perdido y hallado).

La artista posa en la misma habitación en la que se disparó aquella otra fotografía, pero al estar arrodillada y al no lucir en esta ocasión alas, ni estar rodeada de flores (sí está desnuda), permite apreciar bien el entorno, que no es otra cosa que una celda de una prisión.

Parece que Miley está implorando a algún dios mientras extiende su mano al cielo y arruga el gesto.

Si esta imagen antecede a la que adorna la portada, LaChapelle muestra la metamorfosis de Miley: de rea afligida a diosa redimida, rizosa, exultante y divina.

¿Será así, entre transhumana y presa, como la ve la mirada punzante y divertida del genial fotógrafo estadounidense?

¡Esperamos explicaciones en diciembre!

Nuevos temas

Pero hay más novedades: el nuevo álbum de Miley Cyrus está a punto de llegar (lo hará el 29 de septiembre) y el Instagram de la solista ha comenzado una emocionante cuenta atrás.

Bajo el título Younger now, el disco ofrece, además del tema del mismo nombre y el primer single, Malibú, una colaboración con la reina del country Dolly Parton (Rainbowland) y otros temas como Week without you o Thinkin.