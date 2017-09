¿Es Marvel VS Capcom Infinite lo que esperábamos?

La oferta es correcta. Y por aquí empieza a surgir algún "pero".

El modo historia es largo, pero puede resultar algo cansino y el problema de las cinemáticas es que empiezan a verse demasiado las prisas.

La historia tiene a Ultron-Sigma como "malo-malísimo" y a Jedah (de Darkstalkers) como apoyo. El resto son héroes o héroes por accidente que ayudan a que el universo no se vaya al traste.

Es una buena carta de presentación para el que llega pero, servido el argumento empezamos a ver combates quizás algo metidos con calzador para dar horas de juego y conversaciones de poco o nulo interés.

También encontramos un modo "Arcade" muy, pero que muy, vago. Con lo alto que ha gritado Capcom que este juego "sí" tiene Arcade (no como Street Fighter V), parece mentira que hayan sacado algo tan pobre.

Un modo arcade que no tiene transiciones entre combates ni entre pantallas de vencedor y vencido. Un modo arcade que repite escenarios (en tan sólo 6 combateS) y que ni siquiera tiene una cinemática para presentar al Boss o su forma final. Es decir, el modo Arcade son 6 combates puestos uno detrás de otro sin ningún tipo de nexo y que no guarda las formas básicas siquiera entre los combates.

También encontraréis un modo con misiones para practicar combos y entrenar, y el inevitable modo online que no podía faltar. Ahí no hay peros.

Como ya hemos mencionado algo, sigamos con las prisas.

Las prisas (o la falta de dedicación en la producción) tienen la culpa de que el juego tenga un pequeño paladeo de "juego inacabado".

Sólo poniendo a juicio el menú de selección de modo o la pantalla de selección de personaje y usando las de MvC3 como comparativa, os daréis cuenta de lo pobres que resultan las de Infinite.

Sin movimiento, ni cambios de imagen con el cursor según los modos que iluminéis. Es una verdadera lástima porque con muy poco más se habría conseguido un acabado mucho más vistoso.

Y lo que más daño me ha hecho son los escenarios. Cuando probé "Infinite" en un evento preview hace algunos meses, tuve la sensación de que iba por buena camino pero me dije a mi mismo "a estos escenario se nota que les falta trabajo", con el absoluto convencimiento de que ese trabajo llegaría para la versión final. Pues bien, no ha llegado. El 80% de los escenarios están vacíos, completamente vacíos.

Pasillos, laboratorios, centros de control y demás emplazamientos poco identificativos de ninguna de las dos marcas y vacíos, muy vacíos.

En MvC3 los escenarios eran (y son) una pasada. La guarida de "La Mano" de Hell's Kitchen, un desfile en Nueva York, una pantalla del Ghouls and Ghosts... todos con mucho movimiento y muy detallados. Los escenarios de Infinite parecen de una versión Beta, sin más.

Los personajes, están bien. Te pueden gustar más o menos. Personalmente, creo que el estilo "cómic" de MvC3 era mayor acierto que el apurado realismo que tenemos ahora. El realismo pide mucho más trabajo y mucha más animación para resultar natural y sin embargo esos campos no tienen mucho más trabajo del que tenían antes.

No me entendáis mal. Marvel VS Capcom Infinite es un juego entretenido y si te gustan los juegos de lucha, vas a tener que pillarlo sí o sí.

El juego online y una mecánica entretenida y completa se encargarán de que el disco tenga futuro en tu consola. Ahí que no quepa duda.

El única problema es que le falta trabajo y no hablo de que quiera más personajes (que los quiero y llegarán), es que todo el resto se va a quedar igual y salta a la vista que no es problema del motor, ni del hardware, ni de una compañía que no sepa hacer juegos de lucha... es falta de trabajo en el diseño, falta de ideas y falta de trabajo en todas ellas.

He jugado a Marvel VS Capcom en recreativos, compré el primero en Dreamcast el día que llego a España de importación y desde entonces no he faltado nunca a la cita. No voy a empezar a faltar ahora, hay motivos para seguir. Pero falta mucho trabajo.