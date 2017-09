Esta es la razón por la que Argentina madruga para ver el tiempo

No nos extraña que el tiempo sea lo más visto del telediario argentino de TyC Sports en Argentina, y que miles de personas madruguen para verlo y no precisamente porque les importe si va a llover. Lo que realmente quieren es ver a Sol Pérez.

Pero, ¿quién es ella y por qué ha hecho que incremente la audiencia de ese espacio? Se trata de una joven de 23 años que todas las mañanas da el parte meteorológico en un conocido canal de deportes. La llaman “la chica del clima” y según el conocido diario inglés The Sun, es la chica del tiempo más sexy del momento.

¡Y no nos extraña! Si hasta el propio Maluma no ha podido evitar dar a “me gusta” a sus publicaciones. Por supuesto no es el único, ¡Sol cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram!

Antes de ser presentadora, Sol ya era conocida en su país como “la sobrina del Pérez”, un famoso periodista deportivo argentino, Miguel Pérez. Quizá fue él quien la llevó a la televisión y es que el canal donde trabaja es exclusivamente deportivo.

Un millón ochocientos mil ❤️ GRACIAS ! Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 7:16 PDT

Su cuenta de Instagram está llena de fotos donde enseña los modelos que lleva diariamente en el programa. Tampoco faltan los posados en bañador, desafiando a Instagram con el movimiento free nipple en más de una de ellas, o sus sesiones de gimnasio en tacones.

Argentina ya ha quedado prendada de su belleza, ¿lo hará ahora el mundo?