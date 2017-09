“Cristiano Ronaldo ni de coña se va a casar con Georgina”

Puede ver la muerte, hablar con los espíritus, quitar el mal de ojo, realizar consultas del futuro... El Maestro Joao se ha ganado el título de ser uno de los favoritos en Anda Ya. Eso, y un grande.

Ojo porque su visita no ha sido en vano. El Maestro ha reiterado su idea de que no habrá referéndum en Cataluña. Pero es que ha tocado todos los palos. También ha desvelado que el ganador de la liga no va a ser el Barça, como todos se piensan, va a ser el Atlético de Madrid. Ole. Y, en fútbol... No te lo pierdas porque asegura que Cristiano Ronaldo y Georgina no se van a casar ni de coña. (Me he quedado muerta).

A Cristina Boscá y Dani Moreno les ha entrado un poco de envidia... Han querido que El Maestro les dijera algo de sus vidas privadas y telita. A Cristina le va a ir estupendamente, ¡igual aumenta su familia! Y Dani Moreno cada vez está más cerca de abrir su restaurante y petarlo...

Chicos, no os preocupéis porque esta no será la última vez que os traiga noticias sobre el Maestro Joao. Hasta prontito.