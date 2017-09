Paz Padilla recuerda el drama de cuando la dejó su marido y presenta a su hija en TV

Paz Padilla se convirtió en la nueva anfitriona de Bertín Osborne en la nueva entrega de Mi casa es la tuya.

La presentadora protagonizó uno de los programas más divertidos y surrealistas del formato, con el cantante riendo sin parar y la luz de casa apagándose y encendiéndose por minutos.

La gaditana hizo un recorrido por su vida, tanto personal como profesional y acabó presentando a su hija por primera vez en un espacio televisivo.

Paz Padilla, sobre su divorcio: "Yo estaba locamente enamorada de ese hombre"

Paz explicó lo doloroso que fue el divorcio con el padre de su hija: "Me separé y lo pasé muy mal, no se lo deseo a nadie (...) A mi me dijo de la noche a la mañana: 'Se me acabó el amor', y lllevábamos 7 años".

Además, detalló que ella "lloraba mañana, tarde y noche. Pero él nunca me vio llorar. Venía a recoger a la niña y me pintaba, le contaba dos chistecitos, cerraba la puerta y me liaba a llorar".

La presentadora confesaba que "estaba locamente enamorada de ese hombre. Pensé que nunca más volvería a enamorarme de nadie". Algo que sí ha logrado ya que se ha vuelto a casar y explicaba que ahora mismo "me llevo muy bien con él (su ex)".

La hija de Paz Padilla: "Sentía vergüenza ajena de mi madre cuando era pequeña"

En un momento de la entrevista llegó Anna Ferrer Padilla para compartir la cena con ambos presentadores.

La hija de Paz Padilla sorprendió a Bertín por su físico: "¡Qué guapa! ¿Seguro que es tuya?", le bromeó a su anfitriona. Algo que la hija aseguraba que le decían mucho.