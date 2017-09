Antes de nada me gustaría recordar que Jumanji, la película de 1995, se estrenó con unos resultados de crítica de lo más tibios que solo el paso del tiempo ha conseguido matizar o idealizar en la mente de aquellas personitas que en su día la disfrutaron en los cines cuando eran tan solo unos chavales.

Así que las críticas furibundas que recibe cada avance del reboot de Jumanji al publicarse no están para nada justificadas pues, uno, la película no busca repetir punto por punto lo que ocurría en la versión de los noventa y, dos, el público al que va dirigida no parece que esté conformado por treintañeros nostálgicos con ganas de revisitar una de las películas de su infancia.

Ahora hemos visto el nuevo tráiler de la película protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan y el hype aumenta si se dejan de camino los prejuicios que Jumanji 2017 pudiera suscitar.

El descacharrante nuevo tráiler de Jumanji genera opiniones encontradas.

Eso sí, los internautas no han querido perder la oportunidad de volcar sus iras y llenar las redes sociales con opiniones que, por el momento, no son demasiado benevolentes.

Jumanji se estrena el 22 de diciembre.