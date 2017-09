Sam Smith, Marshmello y Portugal. The Man, a por un puesto en la lista

Esta semana, todo hombres en la lista de candidatos. Veamos de quiénes se trata.

Seguro que recuerdas a Sam Smith: en 2015 fue número 1 de LOS40 con Stay with me, esa fenomenal balada con tintes góspel que le dio a conocer en todo el mundo.

Sus raíces soul también están presentes en Too good at goodbyes, nuevamente una balada que subraya la voz cargada de sensibilidad de este londinense de 25 años, primo tercero de Lily Allen.

SI quieres verlo dentro, usa el HT #MiVoto40SamSmith en Twitter.

También como candidato parte esta semana Portugal. The Man, el grupo de moda actualmente.

No te líes con el nombre porque no son de Portugal, sino de Alaska. Igual que Alaska no es de Alaska, sino mexicana. Cosas de los artistas.

Son muy currantes: desde 2006 han publicado ocho álbumes; en último se titula Woodstock, salió en junio y tiene como tema principal este Feel it still. Dales cancha con el HT #MiVoto40PortugalTheMan.

Cerrando la lista de candidatos, y repidiendo por segunda semana, encontramos a Marshmello. De este DJ, que oculta su cabeza bajo una especie de pantalla de lámpara (no se la quita ni para pinchar), se desconce su verdadera identidad: unos dicen que es el DJ americano Chris Comstock y otros sostienen que es un DJ holandés.

Hasta ahora ha colaborado con cantantes como Noah Cyrus, y prepara el lanzamiento de un single con Demi Lovato; pero el tema que le está catapultando a la fama es Silence, que cuenta como invitado con Khalid, estrella del R&B.

Si quieres apoyar a Malvavisco (es lo que significa su apodo en español), hazlo con el HT #MiVoto40Marshmello en Twitter. ¡Suerte a todos!