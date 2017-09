Xavi Martínez en 6 looks para diferentes días

De lunes a domingo pasan mil cosas por la vida de Xavi Martínez, desde un programa de radio, una reunión de trabajo, una cena con amigos o múltiples eventos. Y la verdad es que siempre nos fijamos en sus looks porque no hay vez que no acierte.

Y Xavi no es un obseso de la moda. De hecho, para entender su pensamiento con respecto a la manera de vestir, esta es una de las frases que el presentador ha puesto en su Instagram.

Fashion is what you buy. Style is what you do with it. (La moda es lo que compras, el estilo es lo que haces con ella)