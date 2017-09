Hay una manera de superar la ansiedad y Emma Stone sabe cuál es

Adele, Zayn Malik, Demi Lovato o Selena Gomez son algunos de los artistas que han tenido que enfrentarse a episodios de ansiedad o pánico escénico. Es algo que ocurre con más frecuencia de lo que podemos pensar.

Enfrentarse a los focos, al público a un equipo de rodaje, no debe de ser fácil y no todos pueden con ello. Pero hay formas de superarlo.

Emma Stone es una de las actrices que nunca ha tenido problema en hablar de esta enfermedad que ella sufre desde que era una niña y que no le ha impedido subir a recoger un Oscar por su trabajo en La La Land.

Emma Stone recogiendo un Oscar por 'La La Land'. / GettyImages

En una entrevista de televisión en la que estaba presentando su última película, Battle of sex, le sacaron un dibujo que le resultaba bastante familiar.

Era un dibujo que hizo de niña cuando acudía a terapia para superar sus problemas de ansiedad. “Creo que ese lo dibujé cuando tenía 9 años, y sí, lo dibujé como terapia para superar esos problemas que tenía”, aseguró.

En el dibujo se puede ver a una niña junto a un monstruo verde y una frase escrita a modo de mantra: “Soy más grande que la ansiedad”.

“Supongo que esa niña soy yo y que ese pequeño monstruo verde a mi lado es la ansiedad que, por cierto, algunos dicen que parece un útero con sus ovarios y todo”, contó de la manera más natural.

Que famosas como ella hablen con tanta naturalidad de un problema como la ansiedad sirve de ejemplo para mucha gente. “Pero que quede claro que para mí aquellos episodios no estaban relacionados con ningún desorden hormonal. Como decía, tenía 9 años. Pero sí, sufría mucha ansiedad de niña, sufría muchos ataques de pánico y no tengo ningún problema en decir lo mucho que me ayudó la terapia a superarlos”, afirmó.

Como alguien que ha pasado por eso y sabe lo que es se ha comprometido con la causa. Hace poco se ha unido a Child Mind Institute, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con menores que sufren problemas mentales.