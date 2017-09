¿En serio Dakota Johnson se identifica con su último tatuaje?

Si no has oído hablar de Doctor Woo es que no está al día con el mundo tatuaje de las celebrities norteamericanas. Él es uno de sus favoritos y a él ha recurrido Dakota Johnson para hacerse uno.

En esto de elegir el dibujo que uno quiere llevar en su piel para toda la vida, hay muchos criterios a seguir. Es algo subjetivo que basta con que convenza al que se lo hace.

Por eso, suponemos que la actriz tenía claro lo que quería aunque a algunos no nos convenza, no por el dibujo (que es realmente bonito, romántico y nostálgico) sino por su significado.

Se trata de una flor un tanto marchita que, desde luego, no refleja ningún tipo de esplendor ni belleza en estado puro.

“Está un poquito hecha polvo pero todavía es una flor, como yo”, escribía junto a la imagen la prota de 50 sombras de Grey.

Entendemos que ella se compare con una flor, pero ¿puede decirse que ella esté marchita cuando aparentemente lo tiene todo: belleza, salud, trabajo, éxito, dinero…?

Habría que preguntarla qué le ha llevado a sentirse así. Lo que sí sabemos es que no es la única famosa que ha recurrido a Doctor Woo. Él también firma tatuajes como el perro de Miley Cyrus, el corazón con flores inspirado en la poeta hindú Rupi Kaur a Sam Smith, el águila de Brooklyn Beckham o una pequeña esfinge a Rag’N’Bone Man (uno de los confirmados a la gala de LOS40 Music Awards).