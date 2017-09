Si piensas que Amancio Ortega no tiene competencia es que no conoces a Tadashi Yanai

Pocos empresarios son tan populares como Amancio Ortega. El imperio que ha montado con sus tiendas textiles ha llegado a prácticamente todos los rincones del mundo.

Si no tienes al menos una prenda de Zara en tu armario puedes considerarte un bicho raro. Sus tentáculos han alcanzado los hogares de todo tipo de persona al margen de su edad, sexo, raza, cultura o religión.

Muchos pueden pensar que no tiene competencia y que como él no hay dos pero… ¡cuidado!... que no hay que desmerecer los logros de Tadashi Yanai que aterriza en España con su primera sucursal en nuestro país de Uniqlo, el Zara japonés.