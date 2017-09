Querrás sumarte a la última idea de LODVG como ya han hecho Melendi, Maldita Nerea o Vanesa Martín

La última versión de Y ¿si fuera ella? reunió a un gran número de artistas de nuestro país que quiso participar del 20 aniversario del disco de mayor éxito de Alejandro Sanz.

Pero él no es el único con un poder de convocatoria tan grande. La oreja de Van Gogh ha grabado una nueva versión de su tema Estoy Contigo y lo ha hecho con Ana Torroja, Andrés Suárez, David Otero, Funambulista, India Martínez, Iván Ferreiro, Maldita Nerea, Melendi, Rozalén y Vanesa Martín.

“Ha sido un auténtico acto de malabarismo con la agenda porque, ahora en verano, estamos todos de gira, cada uno en un sitio”, nos explica Xabi San Martín, “la misma Ana Torroja ha grabado desde México. Ha sido como hacer un puzzle total, pero ha sido una pasada. Ha sido descolgar el teléfono y todo el mundo ha dicho que sí, se ha volcado”.

Y que la canción se publique el 21 de septiembre tiene un por qué, no es fruto de la casualidad. Es la fecha en la que se celebra el Día Mundial del Alzheimer y todos los beneficios conseguidos con la canción serán destinados a la Fundación de Alzheimer de España (FAE).

“Como la mayoría de nuestras canciones habla de cosas que nos pasan y en este caso es así y desde el principio queríamos darle un tratamiento especial”, nos comenta Pablo Benegas.

Es una de esas enfermedades a las que todos tememos pero que desconocemos en gran medida si no nos ha tocado de cerca.

“Se prevé que para el año 2050 el alzheimer se convertirá en la enfermedad más importante del siglo XXI duplicándose su número de pacientes y afectando a 115 millones de personas en todo el mundo”, afirma Micheline Selmes, presidente de la Fundación Alzheimer de España.

“Es una enfermedad diferente porque es un proceso con alguien que está ahí pero que acaba yéndose y como dice la canción ‘acaba yéndose con todos tus recuerdos’ y toda tu vida. Es una enfermedad que para la familia es complicada porque hay un montón de situaciones que la familia tiene que abordar”, añade Pablo.

Y es que los que sí tenemos memoria no podemos olvidarnos de los que ya no disponen de ella porque nunca se sabe si algún día podemos pasar por ese trance tan duro de no reconocer o no ser reconocido por los nuestros.

Con esta canción también se intenta sensibilizar a la opinión pública para disminuir el estigma que conlleva la enfermedad y su consecuencia habitual: la exclusión social.

“Lo importante que es estar cerca del enfermo y estar con él y tocarle, abrazarle y escuchar. Lo importante para el enfermo que la familia esté arropándole”, señala Pablo.

Los músicos españoles están por la labor de concienciar. “En contra de lo que se decía de que los músicos cada uno va a su rollo, la verdad es que han ido todos a una y sin tener que pedirlo demasiado”, afirma Xabi.