¿Te asustaste con las caras de Taylor Swift en su último vídeo? ¡Pues espérate al making of!. 

Taylor Swift ha desvelado una parte del making off de su último vídeo, el amenazante Look what you made me do en el que la diva muestra su cara más temible mientras se columpia en una jaula con cara asesina, se pasea con un bate de beisbol o pisotea a sus otros 'yo'.

Si el clip de este canto a una nueva Taylor (que nace de una tumba en clave zombie y promete ser mucho menos piadosa que las anteriores) ha cautivado a sus seguidores (en menos de un mes, 423 millones de reproducciones), el 'cómo se hizo' del mismo promete ser otro bombazo.

La cuenta de Taylor ha añadido un vídeo titulado Look what you made me do: Taylor Mountain, (Mira lo que me hiciste hacer: La montaña de Taylor), referido a uno de los momentos del vídeo en el que la cantante (o su personalidad actual) está en la cúspide de una montaña formada por dobles de ella apiladas que están peleando entre sí

Y algunas de las caras de la artista son estremecedoras (descúbrelas a partir del minuto 1.40 en el vídeo)... y, también, para partirse de risa (puedes verlo al comienzo de esta noticia).



Taylor llega a gritar en un momento del vídeo: "¡Fuera de mi casa!" (y eso no estaba en el guion).

Además, la artista se ríe en varias ocasiones y demuestra su buen humor. "Esto en lo más demencial que he hecho en mi vida", comenta en un momento.