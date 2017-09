La última sensación de Shazam es esta austríaca que canta en ‘spanglish’

La escena del pop no deja de darnos sorpresas.

Una de estas es la de la artista austríaca Mavi Phoenix (Linz, 1995), que debutó en 2014 con un disco debut: el EP My fault.

Desde entonces, Mavi ha publicado añgunos singles, como Quiet o Green Queen, en los que mezcla pop, dance, hip hop y letras que hacen referencia a la dureza de la vida y las calles.

Phoenix, Mavi 🐷 for @pwmagvie Una publicación compartida de Mavizzle (@maviphoenix) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 9:04 PDT

Sin embargo, ninguno ha logrado la repercusión del tema Aventura, que lanzó hace unos meses al mercado y que ya supera en cifra de reproducciones a cualquiera de los lanzados en años anteriores.

Pero sobre todo... ¡lo peta en Shazam! (esta semana ocupa el noveno puesto en la lista española, donde aparece junto a títulos como el de Attention (Charlie Puth) o Mi gente (J Balvin & Willy William).

En él, Mavi no solo lanza puñaladas en inglés con sabor a barrio del estilo de "They mad they ain't famous / Shove it up your anus" ("Ellos están locos porque no son famosos, métetelo por el ano").

Pero lo curioso es que Mavi alterna en todo el texto frases cortas en español (hasta en catorce versos).

¿Y qué dicen esas expresiones? Cosas como "lo siento" (repetidas veces), "de nada", "su casa, mi casa" y "mi casa su casa".

Es decir, cosas sencillas para una alumna de español que tuvo que repetir el décimo grado por culpa de este idioma (asegura ella en una de las estrofas). Escúchalo a continuación:

El resultado (que también mezcla coros infantiles africanos) es eficaz y sus profesores españoles deberían aplaudir la fluidez (y chulería) con la que dice "lo siento", clavando la 's' como un aguijón (también nos gusta cómo desvirtúa la palabra 'aventura', patinando sobre la 'v').

Escucha el tema en el vídeo sobre estas líneas (a la mitad del texto) y juzga por ti mismo.