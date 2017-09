Luis Fonsi se une al cartel de LOS40 Music Awards

LOS40 Music Awards ha completado su primer repóker de artistas con la confirmación de Luis Fonsi como el quinto artista anunciado que actuará en la ceremonia de entrega de nuestros galardones el próximo 10 de noviembre.

Confirmados para LOS40 Music Awards

El puertorriqueño se suma así a Pablo Alborán, Malú, Charlie Puth y Rag'n'Bone Man, estrellas nacionales e internacionales que ya habían confirmado su presencia días atrás.

Tony Aguilar en Del 40 al 1 diario ha sido el encargado de anunciar la noticia que subirá al escenario al responsable de Despacito, el hit del 2017 cuyo videoclip es el más visto del planeta.

Precisamente por ese éxito mundial, Luis Fonsi ya tiene garantizado uno de los premios de la noche: el Golden Music Award a la canción Despacito.

Además de recoger ese premio y de actuar durante la gran fiesta de la música española, Luis Fonsi también está nominado a cuatro LOS40 Music Awards en la categoría de Mejor Artista o Grupo Latino, a Mejor Canción Internacional del Año, a Mejor Video Clip Internacional del Año y a Mejor Canción LOS40 Global Show con Despacito.

En esta última categoría, tú decides con tus votos si Luis Fonsi será el ganador o lo será J Balvin, Maluma, Shakira o Enrique Iglesias. ¡Deja tu voto ahora!

Compra ya tus entradas

Si aún no has comprado tu entrada, ¡date prisa! Quedan menos de dos meses para que llegue esta gran cita, así que si aún no tienes tu entrada no esperes más.

Los tickets ya están a la venta y puedes elegir entre varias. A partir de 29,40 euros tienes la entrada numerada, por 50 euros puedes adquirir la general en pista y por 168,50 euros tendrás en tus manos la entrada VIP que, entre otras cosas, te permitirá tener un asiento privilegiado y barra libre.

Comprando tu entrada estás sumándote a la lucha contra la ELA, una enfermedad degenerativa que necesita de todo el apoyo posible para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Como la vida nos importa, acompáñanos en la lucha contra la ELA junto a la organización adELA.